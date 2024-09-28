"طمعت في أمواله".. قرار قضائي عاجل بشأن المتهم بقتل أجنبي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات في الجيزة، تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة رجل أجنبي وحول جثمانه إلى أشلاء، حيث وضعها في أكياس قمامة ودفنها طمعًا في أمواله

قال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه طمع في ثراء مالك الفيلا التي يعمل بها، فقرر التخلص منه من أجل سرقة أمواله وممتلكاته الثمينة. كما شرح كيفية شرائه أكياس قمامة لوضع أشلاء الجثمان بعد تقطيعه عقب القتل، ثم دفن تلك الأشلاء لإخفاء معالم الجريمة.

بذل فريق بحث رفيع المستوى مجهودات كبيرة لأكثر من أسبوعين لحل لغز اختفاء رجل خليجي الجنسية من فيلته بمدينة ٦ أكتوبر، حتى نجح في كشف الحقيقة وإسقاط الجاني بعد العثور على المجني عليه أشلاءً داخل أكياس قمامة، بعد أن أنهى حارس الفيلا حياته بدافع السرقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا في ٩ سبتمبر الماضي باختفاء شاب خليجي الجنسية من فيلته بمدينة الشيخ زايد. شكلت مباحث الجيزة فريق بحث رفيع المستوى لكشف غموض البلاغ.

استمرت التحريات وجمع المعلومات لأكثر من ١٥ يومًا شارك فيها ضباط مباحث قطاع أكتوبر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام. تم رصد العلاقات النسائية للمجني عليه ما وسع دائرة الاشتباه.

بعد قرابة أسبوعين من التحريات، ظهر أول خيط لحل لغز الاختفاء، حيث تم رصد كاميرا مراقبة سجلت حارس الفيلا وهو يسحب مبلغًا ماليًا ضخمًا من صراف آلي باستخدام بطاقة ائتمانية تخص المجني عليه.

كما تم رصد مقطع فيديو آخر لحارس الفيلا أثناء شرائه أكياس بلاستيكية سوداء للقمامة. نجحت مباحث أكتوبر في القبض على حارس الفيلا، الذي اعترف بطمعه في ثراء المجني عليه وقراره التخلص منه، ثم قام بتقطيع جثته لأشلاء ودفنها.

أرشد المتهم عن مكان دفن الجثة والمسروقات التي استولى عليها من المجني عليه.