خبير: اغتيال نصر الله سيؤدي إلى حرب وجودية بين الحزب وإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، أن اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، سيؤدي إلى تصعيد خطير وحرب وجودية بين الحزب وإسرائيل.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن تصاعد استهداف حزب الله لشمال إسرائيل كان جزءًا من هذا التوتر، مع استهداف مواقع استراتيجية هامة.

وأشار مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، إلى أن إسرائيل تسعى لتحقيق مكاسب على الجبهات المختلفة التي تخوض فيها صراعات، خصوصًا بعد أن لم تحقق الكثير في غزة سوى تدمير واسع، ووضعت هدفًا أساسيًا وهو إزاحة حزب الله إلى شمال نهر الليطاني. وأوضح أن إسرائيل حققت بعض النجاح في مخططها، بما في ذلك اغتيال قيادات رئيسية داخل الحزب، وصولًا إلى اغتيال نصر الله.

وتابع، أن اغتيال نصر الله سيكون له آثار جسيمة على المنطقة، حيث أن حزب الله مؤسسة لها بنية تحتية قوية وقدرة على إعادة تنظيم صفوفه بسرعة، ومع اختيار خلفية لنصر الله، سيكون الحزب قادرًا على توجيه ضربات قوية لإسرائيل، مما قد يؤدي إلى تصعيد واسع يشمل ليس فقط الجبهة الجنوبية، بل عمليات هجومية نوعية داخل العمق الإسرائيلي باستخدام قوات الرضوان، وهو ما سيعمق الأزمة ويزيد التصعيد.