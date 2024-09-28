أول تعليق من وزارة الشئون النيابية على عودة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، بموجب صلاحياته الدستورية مجلس النواب للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق ١ أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

كما دعى رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الأربعاء الموافق ٢ أكتوبر في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

وإذ تنتهز وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذه المناسبة، فانها تتمنى كل التوفيق للمستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، و المستشار رئيس مجلس الشيوخ، و الوكلاء، وأعضاء المجلسين، وتتطلع الوزارة إلى استمرار التعاون الوثيق والبناء بين الحكومة والبرلمان في الأعمال التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الخامس.