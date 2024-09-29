عمرو أديب: مقتل نصر الله خيانة عظمى.. وحزب الله "لم ينجو أحد"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، قائلا: "مقتل نصر الله جاء نتيجة خيانة في أركان حزب الله من الداخل، شجرة القيادة بأكملها لم ينجو منها أحد".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مقتل نصر الله ليس عبقرية إسرائيلية، بل خيانة عظمى من داخل الحزب، وانبهار البعض بما تقوم به إسرائيل أمر واهي بدليل الغزو التي تعرضت له في 7 أكتوبر".

تابع مقدم "الحكاية": هل من المعقول أن يجتمع حزب الله بكامل هيئته في مكان واحد؟.. ده مجالس إدارات الشركات لا يجتمع الرئيس ونائبه في اجتماع واحد، ده حد باع قيادات الحزب وسلمهم لإسرائيل بعناوينهم".

واكمل: "لما بتدخل الضاحية الجنوبية في بيروت كنت تحسها حصن.. لكن الراجل وكل اللي معاه يتباعوا"، متسائلا: "هو مين قتل هنية؟ ومن قتل قاسم سليماني؟".