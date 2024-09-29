براءة الفنانة لبنى ونس وابنتها من اتهامات بالضرب والسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

برأت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد عبدالسلام الفنانة لبنى ونس وابنتها الإعلامية آية شعيب من اتهامات طليق الثانية بالتعدي بالضرب والسب والقذف والتعرض لسمعته.

الشاكي تقدم ببلاغ لقسم أول أكتوبر ضد مطلقته ووالدتها وألحق "فلاشة" للنيابة يدعي تصوير المشكو في حقهما أثناء الاعتداء المزعوم منه.

النيابة أحالت المشكو في حقهما للمحكمة -في القضية رقم ٥٩٢٣ لسنة ٢٠٢٣ أول أكتوبر- جلسة اليوم ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٤ وحضر المحامي ميشيل حليم وكيلا عن الفنانة لبنى ونس وابنتها وطعن ببطلان تفريغ الفلاشة المقدمة من الشاكي لمخالفة الطريق الذي رسمه القانون كون التفريغ تم في غير وجود فني وتم بمعرفة استيفا النيابة.

كما لم بكن تحت بصر وبصيرة النيابة العامة وجاء التفريغ مجهلآ دون بيان أن كان المشكو في حقهما ظهرتا بالتفريغ من عدمه.

وأضاف المحامي ميشيل حليم أن جريمة السب والقذف قد افتقدت ركن العلانية الذي استلزمه المشرع لتحقيق الركن المادي للجريمة.

وكان الشاكي قرر في أقواله أن الواقعه تمت بمسكن حضانة المشكو في حقها الثانيه وخلت الأوراق من ثمة شاهد إثبات، موضحا أن الاتهام كيدي أثر خصومة قضائية بين الشاكي ومطلقته بشأن امتناع الشاكي عن تسليم الصغير (رحيم) حفيد الفنانة لبنى ونس وهو مازال بسن الحضانة وسفره خارج البلاد دون علم والدته.

وفي وقت سابق، المشكو في حقها الثانية تحصلت على قرار من نيابو أسرة أكتوبر بتسليم الطفل إلى والدته بتاريخ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ إلا أن الشاكي امتنع عن التنفيذ وجاري محاكمته الجنائية.

المحامي ميشيل حليم سبق وتحصل على حكم لصالح موكلته المذيعة أية شعيب والفنانة لبنى ونس برفض دعوى إسقاط حضانة الصغير بعد أن أثبت للمحكمة فبركة بعض الفيديوهات المقدمة من الشاكي وطلب الفحص الفني لها.