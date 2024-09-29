شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات لا تعرفها عن دودة الحشد والان مع تفاصيل الخبر

هناك آفات تهاجم محصول الذرة، وتمثل هاجسًا مزعجًا للمزارعين، نظرًا لحجم الخسائر الاقتصادية المترتبة عليها، وهي المسألة التي تفرض ضرورة التعامل معها بوعي ودراية كاملين، حيث يصل عدد تلك الآفات 37 نوعًا في مختلف أنحاء العالم، سواء في الحقول أو المخازن، وفي مصر يوجد 9 آفات رئيسية من بداية الزراعة وحتى الحصاد.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول دودة الحشد:

1-بدأت دودة الحشد الخريفية في الانتشار منذ عام 2019 .

2- أصبحت الآفة الأشد خطورة التي تهدد إنتاج محصول الذرة الشامية في مصر، وفي العديد من بلدان العالم بعد وصولها إلى أفريقيا عام 2016، وانتشارها السريع بأغلب دول القارة، حتى دخولها إلى الأراضي المصرية عام 2019.

3- دودة الحشد الخريفية ليست جديدة، حيث تم اكتشافها لأول مرة عام 1797، وكانت حينها مستقرة في دول الأمريكتين منذ أكثر من 200 عام، ورغم أنها كانت موجودة لفترة طويلة، إلا أنها لم تغادر موطنها الأصلي، إلا في السنوات الأخيرة فقط، حيث مهدت التغيرات المناخية البيئة الملائمة لانتشارها ووصولها إلى مناطق جديدة مثل أفريقيا ومصر.

4- وصلت دودة الحشد الخريفية إلى أفريقيا عبر الشحنات التجارية، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وهذه الحشرة غير العادية، نظرًا لقدرتها على الطيران لمسافات طويلة جدًا، قد تصل إلى 100 كيلومتر في الليلة الواحدة، مما يجعل انتشارها سريعًا وواسع النطاق، بالإضافة إلى قدرتها على وضع ما يصل إلى ألفين بيضة فى دورة حياتها، مما يجعل انتشارها سريعًا وخطيرًا للغاية.

5-أدركت الحكومة المصرية خطورة الوضع منذ البداية، وتم تشكيل لجنة احترازية لمجابهة دودة الحشد الخريفية.

6- من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، منع نقل الحشرة إلى المختبرات لأغراض بحثية خارج مناطق الإصابة، وذلك لمنع انتشارها السريع عبر محافظات مصر.