شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى فى مقديشيو عاصمة الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح السبت، في عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية مقديشيو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتعرب مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها الحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الغادر، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.