أخبار مصر

مصر تدين الهجوم الإرهابى فى مقديشيو عاصمة الصومال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابى فى مقديشيو عاصمة الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح السبت، في عاصمة جمهورية الصومال الفيدرالية مقديشيو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ودعمها لكافة جهودها في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وتعرب مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها الحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الغادر، متمنية الشفاء العاجل لكافة المصابين.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements