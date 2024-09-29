شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل عراقية مسلحة عراقية تعلن الهجوم على إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل مسلحة فى العراق أنها هاجمت بالطيران المسير منطقة إيلات في "أراضينا المحتلة".

وقبل قليل، ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أنه تم اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء مدينة نهاريا في الجليل الغربي.

كشف إعلام إسرائيلي، عن اعتراض طائرتين مسيرتين في سماء مدينة نهاريا في الجليل الغربي، وذلك وفقًا لما ورد في عاجل القاهرة الإخبارية، فضلا عن وجود أنباء عن إطلاق صاروخ اعتراضي في سماء إيلات.

فيما أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتلقى إفادة بشأن الشرق الأوسط ويراجع وضع القوات الأمريكية بالمنطقة؛ وأوضح البيت الأبيض أن بايدن وجه باستمرار الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط.