شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه 4 نصائح مهمة يجب اتباعها عند الخدش من حيوان مصاب بالسعار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 نصائح مهمة يجب اتباعها فى حالة الجرح أو الخدش من حيوان مصاب بالسعار وتتضمن ما يلى:

1- غسل الجروح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة

2- توجة لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية

3- تلقى التطعيم فورا بجرعات كاملة

4- العلاج الوقائى ضرورى لأنة يمنع دخول الفيروس إلى الجهاز العصبى المركزى الذى يؤدى إلى الموت.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه يتم تكثيف الزيارات الميدانية لمستشفيات الحميات وغيرها من المستشفيات التي تشتبه في حالات السعار، كما يتم الإبلاغ الفوري عند الاشتباه فى أي حالة مصابة بمرض السعار طبقا لنموذج الإبلاغ المخصص لذلك مع عمل التقصي الميداني للحالات طبقا للنموذج النفسي خلال 24 ساعة من الإبلاغ.

وأضافت، أنه يتم تكثيف أنشطة التثقيف الصحي ورفع الوعي المجتمعي تجاه السلوكيات السليمة في التعامل مع الحيوانات وكذلك سبل الوقاية من التعرض للعقر أو الخدش من الحيوان وخصوصاً الكلاب، وذلك لكل من الأطفال والبالغين على حد سواء، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التوجه لأقرب منشأة صحية في حال التمرض العقر أو الخدش.