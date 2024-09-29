شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكاسب تحويل الدعم من عينى إلى نقدى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 02:00 ص

كشف تقرير صادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، المكاسب الاقتصادية لتحويل الدعم من عيني إلى نقدي كالتالي:

- زيادة أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي بنسبة قدرها 200%.

- مقرر زيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» إلى 240 مليار جنيه، بإجمالي عدد مستفيدين بنحو 27 مليون مواطن خلال 2024 - 2030.



- زيادة برنامج الدعم النقدي لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 70 مليار جنيه، وزيادة عدد المستفيدين إلى 3 ملايين مواطن خلال 2024 - 2030 مقارنة بنحو 1.2 مليون مواطن خلال 2014 - 2023.