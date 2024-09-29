شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى إثر اغتيـال نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إنها دعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إثر اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وأضافت البعثة في بيان لها: "نحذر من أي هجوم على مقار إيران الدبلوماسية وممثليها".

وتابعت: "الهجمات على بيروت تشكل تهديدًا خطيرًا للسلام الإقليمي والدولي".