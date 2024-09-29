شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لــصرف معاشات أكتوبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارا من الثلاثاء المقبل أول الشهر، مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

على جانب آخر تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حاليا في صرف معاشات سبتمبر 2024 ، وذلك لمن تخلف عن الموعد المحدد مع تيسير إجراءات الصرف كما يتم استمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلي في إطار تيسير عمليات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.