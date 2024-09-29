شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة الفنية للحوار الوطني تتلقى المقترحات والتصورات بشأن قضية الدعم والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الأمانة الفنية للحوار الوطني، اليوم الأحد، استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة بشأن قضية الدعم من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وتستمر حتى يوم 10 أكتوبر.

وأعلن الحوار الوطنى، استعداده لتلقى جميع الآراء وطرحها على المتخصصين في جلسات الحوار الوطني حتى الوصول إلى مقترحات يتوافق عليها الجميع ورفعها إلى رئيس الجمهورية لتبني تنفيذها.



ودعا الحوار الوطنى، الجميع للمشاركة بالأفكار والمقترحات وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم وحتى يوم 10 أكتوبر 2024 ، وخصص وسائل الاتصال الآتية:



واتساب:

+201025521555

+201093888833

البريد الإلكتروني:

[email protected]

