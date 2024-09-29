شكرا لقرائتكم خبر عن 93 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول. وأيد 93% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول، بينما عارض 7% من القراء هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط عصابات التسول.

نتيجة الاستطلاع

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