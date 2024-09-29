شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات الطالب الجامعى المثالى.. 15 صفة أهمها المشاركة فى الأنشطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد صبحىالأحد، 29 سبتمبر 2024 06:00 ص
مع قرب بدء الدراسة فى الجامعات والمعاهد بـ العام الجامعى الجديد 2024/2025 وانطلاق الطلاب نحو الحياة الجامعية، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية صفات الطالب الجامعى المثالى، التي حددها الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى:
1- الالتزام والانضباط داخل الحرم الجامعى وخارجه.
2- التفوق العلمى الأكاديمى وفق المعدل التراكمى.
3- مدى القدرة على إنجاز أداء المهام والواجبات والأنشطة المكلف بها.
4- الاتزان الانفعالى والثقة بالنفس.
5- متابعة المحاضرات والحرص على التفوق الدراسى.
6- السلوك الإيجابى والمهارات الشخصية.
7- حسن المظهر وحسن الخلق.
8- قيامه بدور بارز فى خدمة المجتمع الجامعى والمجتمع المحيط.
9- استغلال الوقت وتقسيمه بطريقة صحيحة.
10- المشاركة والجوائز الداخلية والخارجية.
11- المحافظة على ممارسة الهوايات.
12- الثقافة العامة والمتنوعة.
13- المشاركة فى الأنشطة الجامعية وخدمة المجتمع.
14- ملمًا بالأحداث المحلية والإقليمية والعالمية الجارية.
15- القدرة على إقامة علاقات طيبة مع الكلية والأساتذة وإدارة الجامعة.
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