شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات الطالب الجامعى المثالى.. 15 صفة أهمها المشاركة فى الأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب بدء الدراسة فى الجامعات والمعاهد بـ العام الجامعى الجديد 2024/2025 وانطلاق الطلاب نحو الحياة الجامعية، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية صفات الطالب الجامعى المثالى، التي حددها الميثاق الأخلاقى للطالب الجامعى:

1- الالتزام والانضباط داخل الحرم الجامعى وخارجه.

2- التفوق العلمى الأكاديمى وفق المعدل التراكمى.

3- مدى القدرة على إنجاز أداء المهام والواجبات والأنشطة المكلف بها.

4- الاتزان الانفعالى والثقة بالنفس.

5- متابعة المحاضرات والحرص على التفوق الدراسى.

6- السلوك الإيجابى والمهارات الشخصية.

7- حسن المظهر وحسن الخلق.

8- قيامه بدور بارز فى خدمة المجتمع الجامعى والمجتمع المحيط.

9- استغلال الوقت وتقسيمه بطريقة صحيحة.

10- المشاركة والجوائز الداخلية والخارجية.

11- المحافظة على ممارسة الهوايات.

12- الثقافة العامة والمتنوعة.

13- المشاركة فى الأنشطة الجامعية وخدمة المجتمع.

14- ملمًا بالأحداث المحلية والإقليمية والعالمية الجارية.

15- القدرة على إقامة علاقات طيبة مع الكلية والأساتذة وإدارة الجامعة.