وفاة شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فردوس عمر هاشم، شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم.

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم خبر الوفاة والنعي، وجاء كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وتابع المنشور: "ببالغ الحزن والآسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدرة ننعي الحاجة فردوس عمر هاشم، شقيقة فضيلة الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم".

وأضاف المنشور: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهمنا الصبر والسلوان، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدلها أهلًا خيرًا من أهلها وجيران خيرًا من جيرانها وناس خيرا من ناسها.