شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الدوحة يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع وزير البلدية القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث السفير عمرو الشربيني سفير مصر بالدوحة مع عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية القطري رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية علاقات التعاون بين البلدين وسبل دفعها في المجالين التنموي والاقتصادي.

كما ناقش الجانبان صياغة الأطر اللازمة لتعزيز التعاون في المجال الزراعي، والخطوات المتتالية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية لفتح آفاق جديدة للتعاون تعود بالنفع على البلدين وتخدم مصالحهما، وتساهم كذلك في دفع وتعزيز التعاون العربي.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد، أن السفير عمرو الشربيني نوه من جانبه بالفرص الكبيرة للتعاون المصري القطري في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين.