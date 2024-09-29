شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين منافذ طرح اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 09:30 ص

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أماكن تمركز منافذ حياة كريمة لبيع اللحوم البلدي المدعمة، التي أطلقتها المؤسسة، بالتعاون مع شركة القيصر، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.

تتمركز المنافذ بالمحافظة، في الأماكن الآتية: المنيب داخلي بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية، وأرض اللواء داخلي شارع ترعة الزمر أمام المزلقان، وبجوار قسم شرطة إمبابة أمام مدرسة أحمد عرابي، ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

وتقدم المنافذ لحوم بلدي طازجة من قطع الشوادر وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات، إذ تشمل العروض بالمنافذ: 310 جنيهات للكيلو من الشوادر البلدي، و210 جنيهات للكيلو من اللحم المجمد.

وتأتى هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ما يعزز الدور الذى تلعبه المؤسسة فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

بدأت المؤسسة تطبيق هذه المبادرة فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، إذ تم افتتاح منافذ بيع اللحوم البلدى بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها فى السوق.

وتوفر المبادرة اللحوم والفراخ بأسعار أقل من السوق وبجودة عالية لتكون فى متناول الجميع جودة، وذلك بعد خضوعها لرقابة بيطرية صارمة لضمان سلامتها وجودتها.