شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 21 شخصًا على جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية، بشأن الإذن لـ21 شخصا بالحصول على جنسية أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وهو القرار الذي حمل رقم 1647 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 .

مادة 1 - يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد / عاصم أيمن أنور أحمد وآخرهم السيد / محمد صالح أبو زيد محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم ، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية

مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .