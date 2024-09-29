شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من زير التعليم بشأن الدراسة بالمدارس الرسمية للغات.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا وزاريا رقم 166 لسنة 2024، بشأن المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات المادة الأولى: حيث نص القرار الوزارى على أنه يستبدل بنص المادة 6 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات النص الآتي: تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام اليوم الواحد يتوسطها فترة راحة، مع شغل فراغات اليوم بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

وتابع وزير التربية والتعليم فى القرار الوزارى: ويجوز أن تسير الدراسة في هذه المدارس بنوعيها على نظام الفترتين بدلا من اليوم الواحد حال ازدياد الكثافة مع مراعاة شغل فراغات الفترتين بأنواع الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاجتماعية ذات القيمة التربوية للطلاب تحت إشراف المعلمين والإخصائيين.

ونصت المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي الكثير ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.