شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يقدم الشكر لأسر الطلاب والخريجين من كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم التهنئة إلى أسر الطلاب والخريجين من كلية الشرطة، قائلا: "اسمحوا لى في البداية ان أوجه التحية لأسر الطلاب والخريجين.. واقدم لهم التهنئة على تخرج أبنائهم من كلية الشرطة واشكرهم على أن هما اعدوا أبنائهم وبناتهم وجهزوهم بشكل جيد جدا.. وقدموهم لبلدهم مصر للمشاركة في حماية الأمن والاستقرار وإن شاء الله نشوف أبنائهم في أفضل الحالات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة: "اشكر الخريجين وطلاب الأكاديمية والعاملين في الأكاديمية على الجهد والأداء المتميز مش بس التخرج والاحتفالات النهارده".