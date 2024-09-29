شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: الرئيس السيسي يؤكد تمسك مصر بثوابتها وحماية أمنها والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تنفيذهم أحدث وسائل التدريب باعتبارها السبيل للأداء الأمني والتحرك مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لحماية الأمن والعمل على ثقل مهارات العاملين ومواكبة التطور اللا محدود ومتابعة العمليات الأمنية.

ووجه وزير الداخلية، رسالة خلال كلمته باحتفالية تخريج دفعة جديدة من اكاديمية الشرطة، إلى الخريجين قائلا: "تحملونا امن الوطن والمواطنين متمسكين بالشجاعة والاقدام في مواجهة التحديات واجلعوا من قسمكم عقيدة راسخة ومنهج عمل وواجب وكونوا ملازم للمواطن في تحقيق الامن والسكنية مهما تعاظمت التضحيات".

وقال للرئيس السيسي: "السيد الرئيس سيشهد التاريخ لكم بكل الصدق والعرفان في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد وأعلنت بثقة أن مصر بثقلها ستظل مدافعة عن حقوق شعبها وقضايا أمنها متمسكة بثوابتها لا تفرط أو تساوم وحرصت على تدعيم مقدرات الامن والاستقرار في البلاد حتى تمكنتم من استعادة هوية الدولة واطلاق مسيرة البناء والتنمية".