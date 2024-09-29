شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المنطقة والعالم يمرون بظروف صعبة جدا وسياستنا متوازنة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة جدا، متابعا: "مش هتكلم كتير أوي.. زي ما اتقال أثناء كلمة وزير الداخلية المنطقة والعالم يمران بظروف صعبة جدا.. سياستنا متوازنة في ظل هذا الاضطراب الخطير الموجود.. وحذرنا منه وقولنا إن استمراره هيؤدي إلى عواقب خطيرة في المنطقة والعالم".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة.