شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن رسميا اغتيال القيادى فى حزب الله نبيل قاووق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسمياً، الاحد، اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق قائد وحدة الامن الوقائي بالحزب، بحسب ما نقله دانيال هاجاري المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر منصة إكس.

وقالت قناة ABC News الأمريكية إن عمليات إسرائيلية صغيرة أو حركات حدودية داخل لبنان قد بدأت أو على وشك أن تبدأ، والتي قال مسئولون أمريكيون إنها تهدف إلى القضاء على مواقع حزب الله على الحدود

وأشار تقرير الشبكة الأمريكية، إلى أن إسرائيل لم تقرر بشكل كامل بعد ما إذا كانت ستشن عملية برية، ولكنها مستعدة لذلك، وفقا للمسئولين. ونقلت ABC News عن مصدران قولهما إنه إذا حدثت عملية برية، فمن المرجح أن تكون محدودة. وتابع المسئولان أن الأساس هو الوفاء بالوعد الذى قطعته حكومة إسرائيل بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى منازلهم فى شمال الدولة العبرية، ومن أجل القيام بذلك، فإن قطع رأس حزب الله ليس كافيا.

وقال المسئولان، إن المسئولين الأمريكيين تلقوا إشعارا قبل دقائق قليلة، فى أفضل الأحوال قبل عملية اغتيال حسن نصر الله يوم الجمعة.

وردا على التقارير التي تحدثت عن أن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن قد انفجر غضبا فى نظيره الإسرائيلي يواف جالانت عندما أخبره بشأن نصر الله، قال المسئولان الأمريكيان: نتحمل الكثير من المخاطر فى المنطقة، ولم يتم إخطارنا بمزيد من التفاصيل للاستعداد للردود المعادية المحتملة، وهو الأمر الذى لم يرض المسئولين الأمريكيين.

وقال أحد المسئولان إن هناك تسامحا فى الوقت الحالي، وأن مصالح الولايات المتحدة فى المنطقة قد تتضرر بشدة لو فقد المسئولون الأمريكيون اتصالاتهم مع الإسرائيليين.

وقالت المصادر إن نصر الله طالب حتى النهاية بربط وقف إطلاق النار من قبل حزب الله بوقف إطلاق النار فى غزة. وأكد المسئولان أن الدبلوماسية تظل الحل الوحيد القابل للتطبيق على المدى الطويل، حتى لو مهدت الحملة العسكرية الطريق لذلك.