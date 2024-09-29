تضامن مصري عميق مع شعب لبنان.. إشادة برلمانية بإرسال مساعدات مصرية طارئة للبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن موقف مصر الثابت والمبدئي في دعم لبنان الشقيق في مواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير، يشكِّل لحظة فارقة لدعم الأشقاء في أجواء تحفها المخاطر بتصعيد صارخ للقانون الدولي وسيادة الدول من الجانب الإسرائيلي.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطالما كانت القوة الداعمة لاستقرار المنطقة، بتأكيدها الوقوف والدعم الكامل لها في هذه الظروف الدقيقة، التي تمر بها بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة عليه وعلى الضاحية الجنوبية.

وأضافت حارص، في تصريحات لها، اليوم الأحد، أن الاتصال الذي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، يوضح بشكل جلي أن مصر لا تقف مكتوفةَ الأيدي أمام أية محاولات لزعزعة الأمن الإقليمي، بل تتخذ خطوات فورية وحاسمة لدعم استقرار المنطقة، مؤكدةً أن موقف مصر الرافض لأي مساس بأمن لبنان أو استقراره يعكس التزامها الكامل بالقانون الدولي وضرورة الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأوضحت عضو "خارجية النواب" أن توجيه الرئيس السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان، يعكس التضامن المصري العميق مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، ويثبت أن مصر لا تكتفي بالدعم السياسي والدبلوماسي فقط؛ بل تبادر بتقديم الدعم الإنساني والميداني بشكل فوري، مشيرةً إلى أن دور مصر الإقليمي يعزز من قدرتها على التوسط في النزاعات وتحقيق السلام العادل.

وحرصت عضو مجلس النواب على الإشادة بالجهود المصرية المستمرة لحماية السلم الإقليمي والدولي، مؤكدةً أن مصر تواصل أداء دورها المحوري كدولة رائدة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، ومواجهة التصعيدات التي تهدد استقرار الشعوب العربية، مشيدةً بالدبلوماسية المصرية التي تسعى دائمًا لتحقيق الاستقرار الإقليمي.