وزير الري يبحث ترتيبات عقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في إطار السعي لتعزيز التعاون الدولي وتقديم رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم، وخاصة الدول الإفريقية بمجالات المياه والمناخ.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لبحث الترتيبات الجارية لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه"، والذي يتزامن معه عقد "أسبوع المياه الإفريقي التاسع" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة (13 - 17) أكتوبر المقبل، تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات قادرة على الصمود".

وأكد وزير الموارد المائية والري حرصه على توفير كافة أشكال الدعم لضمان نجاح الأسبوع، بما يعكس المكانة الريادية لمصر على الساحة الدولية.

وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الترتيبات الفنية واللوجستية للأسبوع، وموقف الجلسات والمسابقات والزيارات الميدانية، والمعرض المقام ضمن هذه الفعاليات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين سكرتارية الأسبوع والجهات المعنية محليًا ودوليًا لإعداد هذه الفعاليات والاتفاق على تفاصيل الجلسات وورش العمل المقررة خلاله، والتي بلغت 152 جلسة تشارك فيها 29 منظمة إقليمية ودولية.

ووجه الدكتور سويلم جهات وزارة الموارد المائية والري خاصة المركز القومي لبحوث المياه ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية خلال فعاليات الأسبوع، لبحث إجراءات تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المنصة الإلكترونية المخصصة للأسبوع، والتي تم تنفيذها من خلال إحدى الشركات المتخصصة، والمنصة الخاصة بالمسابقة، والتي تم تنفيذها من خلال مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة التابع لقطاع التخطيط.

وحول مسابقة الأبحاث العلمية، فقد تم قبول 113 ملخصًا بحثيًا و18 ملخصًا مطولًا و10 أبحاث كاملة لعرضها خلال الجلسات، والتنسيق مع مجلة السياسة المائية الدولية (WWP) لنشر الأبحاث المتميزة بالتعاون مع محكمين زائرين من اللجنة العلمية.

كما تأهل 13 باحثًا للعرض خلال مسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق" والمخصصة لطلاب الدراسات العليا وتم قبول 15 بحثًا للعرض ضمن مسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه"، والتي تستهدف طلاب مدارس (STEM).

وتم قبول 10 مشروعات بشكل مبدئي ضمن مسابقة "أفضل مشروعات التخرج"، وقبول 11 مشروعًا و26 فكرة بشكل مبدئي، وذلك ضمن مسابقة "دعم رواد الأعمال الشباب".

وتم عرض موقف المعرض المقام ضمن فعاليات الأسبوع، والذي يعد منصة متميزة للمؤسسات الحكومية والخاصة لعرض أحدث البرامج والمنتجات والابتكارات في مجال المياه، مع التركيز على تحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الوسائل التكنولوجية في إدارة المياه.