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نقيب الأشراف ينعي شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدم السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، بخالص العزاء للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس اللجنة العلمية بنقابة السادة الأشراف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم الأحد.

ونعى نقيب الأشراف، شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم، وتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى لأسرة الفقيدة، داعيا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيحَ جنَّاته، وأن يُلهمَ أهلها وذويها الصبرَ والسُّلوان.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة العصر، على أن تقام ليلة العزاء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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