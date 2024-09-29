معهد الفلك يعلن تفاصيل وموعد الكسوف الشمسي الحلقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي، أن العالم سيشهد كسوفًا شمسيًا حلقيًا يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024م تتفق ذروته مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ.

وأضاف المعهد، في بيان، اليوم الأحد، أن هذا الكسوف سيكون مرئيًا في جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي.

بينما يكون الكسوف جزئيًا في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، في حين أنه لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.

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