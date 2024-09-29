بعد 5 وقائع.. سقوط عصابة سرقة دراجات نارية في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لهم معلومات جنائية؛ لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" في منطقة المرج.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقة الدراجة النارية، وبتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي لسرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وأقروا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيء النية" عاطل.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.