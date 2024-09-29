لتدوير المخلفات البلاستيكية.. ضبط مصنعين بدون ترخيص في حملة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مصنعين بدون ترخيص لتدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع المخصبات الزراعية في القليوبية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أفدت بقيام (مالكي مصنعين عشوائيين "بدون ترخيص" - كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها في تصنيع خام البلاستيك بدون موافقة من الجهات المعنية وكذا إنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة باستخدام مواد خام "مجهولة المصدر"، وبالمخالفة للقانون وطرح المنتج النهائي بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافهما وأمكن ضبط مالكي المصنعين.. وعثر بداخل المصنعين على (50 طن مواد خام "هوالك مخلفات بلاستيكية - 15 طن منتج نهائي لخرز البلاستيك المصنع من مخلفات معاد تدويرها - 60 طن مواد خام - 25 طن منتج نهائي لمخصبات زراعية مغشوشة – 2 خط إنتاج كامل غير مرخص)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، وإدارة المصانع غير المرخصة لتصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات، والمبيدات الزراعية وتدوير المخلفات.