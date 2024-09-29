مصرع طالب جامعي دهسًا تحت عجلات قطار في الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى محرم:

لقي طالب مصرعه متأثرًا بإصابته بعدما دهسه قطار حال عبوره مزلقان قرية تل حوين بنطاق مركز الزقازيق، جنوب محافظة الشرقية.

تلقى مأمور مركز شرطة الزقازيق، بلاغًا بوفاة شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان تل حوين.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، حيث تبين أنه أثناء عبور "أمير ع. س." 18 – طالب بجامعة الزقازيق، ومقيم بقرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح-، شريط السكة الحديد، اصطدام به قطار ليؤدي بحياته في الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.