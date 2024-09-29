من هم المصريين الذين أعدمتهما الداخلية السعودية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، حكما بإعدام مصريين؛ بعد ثبوت إدانتهما بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الداخلية السعودية: "أقدم كل من هاني أبو القاسم محسن محمد، وسليمان عبيد الله حميد، مصريي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة"، طبقا لما ذكرت الوكالة السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أوردت "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين هاني أبو القاسم محسن محمد، وسليمان عبيد الله حميد، مصريي الجنسية، السبت، بمنطقة تبوك.