شكرا لقرائتكم خبر عن جهود صندوق مكافحة الإدمان في حملات الكشف المبكر عن المخدرات والعلاج × أسبوع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف على الصفحة الرسمية " فيس بوك" عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 19 سبتمبر حتى 26 سبتمبر 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة، حيث تم تنفيذ 744 نشاطا متنوعا بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مبادرة "خدعوك فقالوا" في 11 ميدان بالمحافظات المختلفة، أيضا تنفيذ 52 نشاط متنوع لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أيضا أنشطة توعوية في 31 نادى ومركز شباب ،وتنفيذ 31 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة" بديلة العشوائيات " أيضاً استمرار تنفيذ فاعليات ضمن مبادرة " أنت الحياة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة" للتوعية بمخاطر المخدرات.