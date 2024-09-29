شكرا لقرائتكم خبر عن كيلو اللحمة بـ210.. منافذ "حياة كريمة" تجوب الشوارع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أشاد عدد من سكان شارع شبرا ومنطقة الزاوية الحمراء، بمنافذ بيع اللحوم التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة.

وشهدت منافذ بيع اللحوم التابعة لمؤسسة حياة كريمة والتى توفر اللحوم المجمدة المدعمة بأسعار 210 جنيه للكيلو، تحت رعاية رئيس الجمهورية، ورفع أعضاء المبادرة لافتات للاعلان عن أسعار اللحوم لتعريف المشاه.

كما انشأت مؤسسة حياة كريمة الشوادر والتى تقدّم لحوم بلدي طازجة، وقطع اللحم المجمد، لضمان أعلى جودة لأهالينا في المحافظات.



ورصد الخليج 365 منفذ بشارع شبرا لتوزيع اللحوم بسعر مخفضة، للمواطنين، ضمن عدد من المنافذ المنتشرة بالمحافظة.

ورصد ”الخليج 365” توافد المواطنين على منفذ اللحوم المتنقل المرتكز في دوران شبرا، والذي يعد أحد المنافذ المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، وعدد من المحافظات، لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة ومناسبة وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم ومواجهة جشع التجار.