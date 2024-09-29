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البابا تواضروس يشارك في حفل أكاديمية الشرطة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت: بتول عصام

الأحد، 29 سبتمبر 2024 04:58 م

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأحد، في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، والذي أقيم في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث تم تخريج طلبة كلية الشرطة نظام الـ 4 سنوات، والحاصلين على درجة الماچستير في القانون من خريجي الكلية من حملة ليسانس الحقوق، إلى جانب طالبات حاصلات على درجة الماچستير بعد حصولهن على درجتي الليسانس في الحقوق وبكالوريوس التربية ، وطلبة وطالبات من قسم الضباط المتخصصين حصلوا على دبلوما في إدارة الأزمات.

كما تم تخريج طلبة من رعايا الدول الإفريقية ضمن المنحة التي تقدمها وزارة الداخلية للدول الإفريقية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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