عالم أزهري: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، حكم من يتهرب من الإنفاق على أولاده قائلا: "خاين لربنا وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم".

وقال الشيخ إبراهيم رضا خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز وآية شعيب وشريف نور الدين ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد: الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديثه الشريف: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول».

وتابع قائلا: "الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله تعالى، والله ألزم الزوج بتوفير السكن لأهله".

واستشهد الشيخ إبراهيم رضا بقول الله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾.

واختتم قائلا: مصر من أعلى نسب الفشل الزوجي والطلاق بسبب عدم وجود وعي من الرجل بقيمة المرأة.