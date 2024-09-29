أمينة الفتوى: هذا الفعل بين النساء من أكبر الكبائر -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ممارسة العلاقات الجنسية بين النساء أو بين الرجال هي محرمة شرعاً وتعتبر من الكبائر، حيث عبّر الشرع عن ذلك بأنه "فاحشة".

وأشارت أمينة الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إلى أن هذه الممارسات تخالف الفطرة السليمة، موضحة أنه في حال وجود أفراد يمارسون هذه السلوكيات في المجتمع، فإن الخيار يعتمد على قوة إرادة الشخص.

وتابعت: "فإذا كان الشخص قادراً على مقاومة هذه الأفكار، فيجب عليه نصحهم ودعمهم للابتعاد عنها، أما إذا كانت هناك إمكانية للتأثر، فإن الأفضل هو الابتعاد عنهم.

كما وجهت نصيحة للآباء والأمهات والشباب بضرورة العودة إلى الدين كمرجع أساسي في مواجهة الأفكار المتداولة في المجتمع، مشددة على أهمية التربية والتوعية، وأن الدين الصحيح لا يتعارض مع العقل السليم، وأن دور الأهل مهم جداً في توجيه أبنائهم نحو القيم والمبادئ الصحيحة.