إصابة سائق ومرافقه في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب شخصان في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات اليوم الأحد.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة ربع نقل وانقلابها بالطريق.
أسفر عن الحادث إصابة أيمن رمضان 52 سنة باشتباه كسر بالعامود الفقري ومرافقه رضا كامل 55 سنة باشتباه نزيف بالمخ ونقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.
جنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق وعملت على تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.