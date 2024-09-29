إصابة سائق ومرافقه في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات

أسفر عن الحادث إصابة أيمن رمضان 52 سنة باشتباه كسر بالعامود الفقري ومرافقه رضا كامل 55 سنة باشتباه نزيف بالمخ ونقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج.

محمد يوسف

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