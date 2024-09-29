شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: استشهاد 21 في هجوم للاحتلال الإسرائيلي على بعلبك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 07:16 م

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 21 في هجوم للاحتلال الإسرائيلي على بعلبك.

وأضافت القناة أن حزب الله قال :"قصفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأظهر بث مباشر من "رويترز" سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت، بعد أن قال سكان إنهم سمعوا دوّي انفجار قوي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله، فيما أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه "إذا نجحت عملية الاغتيال ستكون زلزالًا لحزب الله".

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت"