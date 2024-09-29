شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 24 شهيدا و29 جريحا حصيلة أولى لعدوان الاحتلال على عين الدلب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، قبل قليل، عن سقوط 24 شهيدا و29 جريحا في حصيلة أولية في العدوان الإسرائيلي على عين الدلب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال، قد قال فى وقت لاحق، إننا هاجمنا 45 هدفا لحزب الله في منطقة كفرا بجنوب لبنان، ورصدنا نحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان نحو الجليل الأعلى وتم اعتراض معظمها.