أمريكية تهدد عمال فندق بالسلاح.. وأمن الجيزة يصدمها بعقوبة حاسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة الجيزة حادثة غريبة من نوعها بطلتها سائحة أمريكية هددت عاملين بأحد الفنادق مستخدمة سلاح أبيض في مشهد أصاب الجميع بالصدمة.

كواليس مثيرة دارت داخل فندق -بالمحافظة التي تضم على أرضها آخر عجائب الدنسا السبع- حين استغاث مسؤولوه بالشرطة "إلحقونا في واحدة مجنونة هنا".

البلاغ كان محل اهتمام من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الشرقاوي الذي وجه بسرعة فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع مباحث السياحة والآثار.

التحريات بينت أن سائحة امريكية -تعاني من حالة عدم اتزان- دخلت في مشادة كلامية مع القائمين على الفندق ورددت كلمات غير مفهومة قبل أن تشهر سلاحا أبيض ملوحة به كنوع من التهديد.

الشرطة سيطرت على السائحة -دون تعرض أحد لمكروه- وتم ترحيلها بعد إخطار سفارتها بالقاهرة.