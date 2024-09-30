وزير الداخلية يكشف تفاصيل تعديل نظام الدراسة بمعاهد معاوني الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تعديل مدة الدراسة للمقبولين بمعاهد معاونى الأمن من 18 شهرًا إلى 3 سنوات لافتا إلى حرص الوزارة على تطوير المنظومة الأمنية بما يتوائم مع المتغيرات.

وقال وزير الداخلية -خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة 2024- إنه تم إعادة صياغة المناهج التدريبية بمعاهد معاونى الأمن لتصبح مدة الدراسة بها ثلاث سنوات فى إطار استكمال تطوير المنظومة البشرية لتحقيق التكامل فى المفاهيم والأداء بين قوات الشرطة بمختلف كوادرها الوظيفية وامتدادًا للنظم المطبقة بأكاديمية الشرطة.

وزير الداخلية أشار إلى أنه تم تطوير المنظومة التعليمية وخلال مدة الدراسة يتم تطبيق نظام التخصص الوظيفى بمجالات العمل الأمنى المختلفة وإكسابهم الخبرات اللازمة والمعلومات الأساسية لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فضلاً عن التدريب العملى بالمواقع الشرطية وفقا للتخصص وصولاً إلى الجاهزية الكاملة لمباشرة المهام فور إتمام الدراسة.