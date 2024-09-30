ضبط المُعالج الروحاني المزيف للنصب على المواطنين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، المعالج الروحاني المزيف للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وبحوزته "هاتف محمول" بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل – مبالغ مالية – كروت دعاية للمركز الخاص به".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.