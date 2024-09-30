الأمن العام يضبط تشكيلًا عصابيًا أجنبيا لسرقة المساكن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، 5 منهم يحملون "جنسية إحدى الدول"، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن.

وعُثر بحوزتهم على (كمية من المشغولات الذهبية والفضية – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 33 ساعة مختلفة الأنواع – مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية - الأدوات المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة).

واعترفوا بارتكابهم واقعتي سرقة، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئا النية" (صاحب محل مصوغات، بائع بالمحل).

تم ضبطهما، وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على المسروقات المستولى عليها، واتهموهم بالسرقة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.