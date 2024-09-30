وصول الدفعة الأولى من أوناش محطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط تمهيدا لافتتاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



استقبل ميناء دمياط السفينة TAI XING والتي تحمل على متنها 10 أوناش كهربائية (RTG) مخصصة لخدمة الحاويات في ساحات التداول، كدفعة أولى ضمن 40 ونش ساحة ستصل تباعا إلى محطة تحيا مصر 1 بخلاف أوناش الأرصفة التي ستصل الفترة المقبلة.

وأوضح المشغل العالمي شركة دمياط أليانس، والتي تضم تحالف (يوروجيت ، كونتشيب ، هاباج لويد) أنه وبالتنسيق مع هيئة ميناء دمياط تم استقبال هذه الأوناش التي تعد من أحدث أنواع أوناش الساحات الكهربائية حيث يتم تنفيذ مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 وتجهيزه بأحدث المعدات صديقة للبيئة تأكيدا على النهج الخاص بهيئة ميناء دمياط باستخدام معدات وأساليب إدارة تداول تساعد على خفض انبعاثات الكربون وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، اللواء بحري أ.ح طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، بتقديم أوجه الدعم اللازم لسرعة دخول السفينة وتراكيها على رصيف المحطة لإنزال الأوناش بأمان.

جدير بالذكر أن مشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط يعد من أهم المشروعات الكبرى القائمة بالميناء، حيث تصل أطوال أرصفة المحطة إلى حوالي 1970 مترا وأعماق الأرصفة إلى 18 مترا وساحة خلفية حوالي 922 ألف متر مربع ، وستصل طاقة التداول بها إلى حوالى 3,5 مليون حاوية مكافئة ويقوم المشروع بالشراكة مع المشغل العالمي شركة دمياط أليانس والتي تضم تحالف ( يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لجذب أكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة في تشغيل المحطات، كما يأتي ضمن تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط) والذي يتكون من (المنطقة اللوجستية بطنطا – خط سكة حديد طنطا المنصورة دمياط – الميناء الجاف بدمياط الجديدة – ميناء دمياط) والذي يعتبر أحد أهم مكونات هذا الممر اللوجستي، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.