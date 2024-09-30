شكرا لقرائتكم خبر عن 25 غارة جوية نفذها الاحتلال بمناطق متفرقة فى الجنوب اللبنانى صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ 25 غارة جوية بمناطق متفرقة في الجنوب اللبناني منذ صباح اليوم.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة الماضي، عدة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، أدت إلى انفجارات كبيرة، وأعلن لاحقًا اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من عام، عندما شنّ حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.