شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحداد الرسمى فى لبنان.. أين سيدفن حسن نصر الله ومتى يتم تشييع جثمانه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ لبنان اليوم الإثنين، الحداد الرسمي لمدة ثلاث أيام على رحيل حسن نصر الله الأمين العام السابق لحزب الله، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر تواجده.

وتُنكس الأعلام على جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات فى الدولة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون.

وسيدفن نصرالله فى لبنان؛ وقد تم إرجاء تشييع جثمان نصرالله الذى كان مقررًا اليوم ولم يحدد مجلس شورى الحزب موعدا آخر حتى الآن، وفق "لبنان 24”.

وأكدت حكومة تصريف الأعمال في لبنان - فى بيان رسمى- أن يوم التشييع سيكون إجازة فى عموم الدولة وتتوقف الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة عن العمل .

وكان جثمان نصر الله، قد تم انتشاله من تحت الأنقاض.

وقال مصدر طبي وآخر أمني، إن الجثمان سليم ليس به جروح والموت كان نتيجة صدمة حادة نتيجة قوة الانفجار.

في حين أعلنت إسرائيل أنها قتلت معه 20 قيادياً وعنصراً، في الغارة التي نفذتها، الجمعة، على المربع الأمني للحزب في الضاحية .