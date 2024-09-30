شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة كل 8 دقايق.. القطار الخفيف يمد ساعات الذروة بداية من غد الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الفرنسية المشغلة لـ القطار الكهربائي الخفيف LRT - قطار العاصمة - تمديد ساعات الذروة لـ 5 مساءً، بداية من غد الثلاثاء 1 أكتوبر، وسيتم وصول قطار كل 8 دقايق خلال أوقات الذروة من الأحد إلي الخميس من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهاباً واياباً.

وأوقات الذروة من 6.30 صباحا حتى 10 صباحًا ومن الساعة 2 مساء حتى 5 مساءً، من الأحد إلى الخميس.

ويعد القطار الكهربائى الخفيف LRT حلقة الوصل بين العاصمة الإدارية ومدن شرق القاهرة، ومناطق القاهرة الكبرى، خاصة أنه يلتقى بـ الخط الثالث للمترو، وكذلك محطة السوبر جيت، وقطار السويس بمحطة عدلى منصور، وهو ما يظهر فى الإقبال الكبير على استقلال القطار.

وشكل تشغيل القطار الكهربائى الخفيف فارقا كبيرا لسكان مدن شرق القاهرة، حيث ترك الكثير من السكان، سياراتهم الخاصة ولجأوا لاستخدام القطار ثم المترو وهو ما وفر المال والجهد وخف من الازدحام كثيرا.