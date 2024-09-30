شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق اليوم 4 منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

لليوم الثالث على التوالي، تطلق مؤسسة "حياة كريمة، بالتعاون مع شركة "القيصر"، أربعة منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة.

تأتي المبادرة ضمن الجهود المستمرة لمؤسسة حياة كريمة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ما يعزز الدور الذي تلعبه المؤسسة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتمركز منافذ المبادرة بـ محافظة الجيزة، اليوم الإثنين، في المناطق الآتية: أبو النمرس، وأوسيم، وأرض اللواء، ومدينة الجيزة، لطرح اللحوم بسعر 210 جنيهات للكيلو.

يُذكر أن المبادرة أطلقت بمحافظة الجيزة على مدار اليومين الماضيين منافذ متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة، وذلك في مناطق المنيب، وأرض اللواء، وإمبابة، ومجمع المصالح الحكومية بالجيزة.

وبدأت المؤسسة تطبيق المبادرة فى محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة والجيزة، إذ تم افتتاح منافذ بيع لحوم بلدي بأسعار تنافسية تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.