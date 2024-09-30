شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء تسكين طلاب سنوات النقل بالمدينة الجامعية لجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل المدن الجامعية لجامعة الأزهر غدا الثلاثاء طلاب سنوات النقل لبدء التكسين بالمدينة الجامعية، حيث سبق وصدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2024م.